شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح تعليمات خاصة لدفاع الأهلى قبل موقعة الحسم أمام الوداد فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تعليمات خاصة للاعبي الخط الخلفي للفريق الأحمر من أجل التركيز الشديد خلال مباراة الإياب ضد الوداد المغربي، وضرورة التعامل بحذر شديد مع الهجوم الضاغط المتوقع من الفريق المغربي من أجل إحراز هدف الفوز والتتويج باللقب الإفريقي، والتعامل بهدوء وحذر مع كل هجمات الوداد خاصة الكرات الثابتة التي يجيد التعامل معها لاعبي الفريق المغربي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء الأحد المقبل بالمغرب في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز الأحمر بهدفين لهدف في لقاء الذهاب الذي اقيم الأحد الماضي بالقاهرة.

كما حث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة التمركز الشديد وتضييق المساحات على لاعبي الوداد وعدم منحهم الحرية في التحرك بأريحية في الثلث الأخيرة من منتصف ملعب الفريق الأحمر.