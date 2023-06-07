شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اليوم الأربعاء، قائمة الفراعنة لمواجهة غينيا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار، وذلك في مؤتمر صحفي يعقد بمقر الجبلاية.

وقرر المدير الفني لمنتخب مصر انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

جاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة إياب نهائي دوري الأبطال يوم 11 يونيو، بالمغرب.

‏‎ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.