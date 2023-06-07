شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بفندق النادى الليلة.

يواصل محمد كوكو، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، حماية عرين فريقه أمام طلائع الجيش، بسبب إصابة محمد فوزى بقطع فى غضروف الركبة، وأحمد عادل عبد المنعم بشد فى العضلة الأمامية.

وخرج أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الإسماعيلى من حسابات الجهاز الفنى للدراويش بقيادة حمزة الجمل فى مباراة طلائع الجيش المقبلة، بسبب معاناته من شد فى العضلة الأمامية.

ويخوض محمد فوزى حارس مرمى النادى الاسماعيلى برنامجه التأهيلى للتعافى من غضروف الركبة فى القاهرة على أن يؤدى المرحلة الاخيرة فى الاسماعيلية.

ويستعيد فريق الإسماعيلى خدمات المدافع محمد هاشم أمام طلائع الجيش، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد هاشم عن الإسماعيلى أمام المقاولون العرب والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، والذى كان آخرها أمام حرس الحدود في بطولة الدورى، وسيكون جاهزا أمام الطلائع في بطولة الدورى.

وعكف حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

ويأمل حمزة الجمل في عدم تكرار الأخطاء في مواجهة طلائع الجيش خاصة أن هذه المباراة ستكون صعبة في ظل الظروف التي يعانى منها الطلائع وحاجته للنقاط الثلاثة.