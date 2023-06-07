شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات التبادلية طريق الزمالك للاستغناء عن الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مسئولو نادى الزمالك على تسويق اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء في الموسم الجديد خلال المباريات المتبقية، والاستفادة منهم عن طريق دخولهم في صفقات تبادلية مع الأندية الأخرى بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق الأبيض.

ويعمل المدير الفنى للزمالك، في الوقت الحالي، على تجهيز تقرير مفصل عن اللاعبين الذين يرحب برحيلهم عن صفوف الزمالك، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم، كما حدد المراكز التى تحتاج لصفقات جديدة، حتي يدعم صفوفه ويتمكن من سد الثغرات التي يعانى منها الفريق الأبيض فى الفترة الماضية، والتى أدت لضياع العديد من الألقاب والبطولات.

في سياق مختلف قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك فى المركز الرابع ويرتفع رصيده للنقطة 53، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.