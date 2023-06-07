شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى قبل موجهات اليوم.. البلدية متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 52 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على فريق طنطا صاحب الوصافة بعد مرور 28 جولة من المسابقة.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مواجهات اليوم..

1 بلدية المحلة 52 نقطة

2 طنطا 51 نقطة

3 أبو قير للأسمدة 50 نقطة

4 دكرنس 49 نقطة

5 جمهورية شبين 48 نقطة

6 بروكسى ورك 44 نقطة

7 كفر الشيخ 44 نقطة

8 المنصورة 41 نقطة

9 الأوليمبى 36 نقطة

10 الحمام 32 نقطة

11 سبورتنج 30 نقطة

12 اتحاد نبروه 29 نقطة

13 الهلال بالضبعة 25 نقطة

14 المجد السكندرى 25 نقطة

15 بايونيرز 21 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة

يستقبل فريق بلدية المحلة متصدر ترتيب مجموعة بحرى برصيد 52 نقطة، فريق الهلال بالضبعة صاحب المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة، ويأمل أحمد عبد الرؤوف مدرب البلدية فى مواصلة الاقتراب خطوة نحو العودة للدورى الممتاز بتحقيق الفوز والثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بالقتال على الفوز من أجل تحقيق حلم الجماهير، فى المقابل يسعى فريق الهلال للفوز على المتصدر وخطف الثلاث نقاط من أجل محاول تحسين الترتيب.

ويحل نادى طنطا وصيف الترتيب برصيد 51 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق الحمام صاحب المركز العاشر برصيد 32 نقطة، وطالب عمرو أنور لاعبى طنطا بالعودة بالثلاث نقاط والفوز من أجل مواصلة الضغط على البلدية المتصدر وانتظار هدية من الهلال، فيما يسعى الحمام إلى استغلال عاملى الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاثة لتحسين ترتيب الفريق فى الجدول.

ويصطدم فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفريق كفر الشيخ صاحب المركز السابع برصيد 44 نقطة، ويتمسك أيمن المزين مدرب أبو قير للأسمدة بالآمال الأخيرة لخطف بطاقة الصعود مطالبا اللاعبين بتحقيق الفوز وانتظار هدايا الآخرين ،فى المقابل يسعى بكل قوة كفر الشيخ للظفر بالثلاث نقاط فى محاولة لخطف المركز السادس من بروكسى الذى تنتظره موقعة صعبة مع الأوليمبى، من أجل لعب دور الصعود لدورى المحترفين أ.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من المنصورة مع دكرنس، جمهورية شبين مع اتحاد نبروه، المصرى بالسلوم مع المجد السكندرى، بايونيرز مع سبورتنج، بروكسى مع الأوليمبى.