شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرصد مكافآت خاصة لتخطى الوداد والتتويج بالنجمة الأفريقية الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على رصد مكافآت إضافية خاصة لتحفيز لاعبي الفريق الأحمر من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية، بعدما حقق الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي.

ويرغب مسئولو الأهلي في تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة العودة بالمغرب وعدم التأثر بالأجواء الجماهيرية، لاسيما وأن ملعب محمد الخامس سيكون مكتظا بجماهير الوداد، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على استعادة لقب الأميرة الإفريقية وحصد النجمة الحادية عشرة في تاريخه.

ولم يحدد مسئولو النادي الأهلي قيمة المكافآت المالية، على أن يتم تحديدها في وقت لاحق حال التتويج باللقب القاري، في ظل وجود رغبة شديدة لدى مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين من أجل التتويج باللقب الإفريقي والذي غاب عن القلعة الحمراء في النسخة الماضية لصالح الوداد المغربي منافسه على حصد اللقب في النسخة الحالية أيضا.