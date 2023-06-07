شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتلقى خطابا من الاتحاد البنينى باستدعاء دوكو دودو للمشاركة مع بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى سموحة خطابا رسميا من الاتحاد البنينى لكرة القدم، يطلب فيه ضم اللاعب دوك ودودو المحترف فى صفوف الفريق السكندرى، لصفوف منتخب بنين الذى يستعد لخوض مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويأتى ذلك نتيجة تألق اللاعب البنينى رفقة الفريق السكندريى وظهور بشكل مميز فى المباريات الأخيرة سواء فى الدورى أو كأس مصر.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة سيراميكا كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى، يحيى ياسر

الوسط: صديق أوجولا، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مالك بعيوى، حسين فيصل، دكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، طارق علاء، مصطفى سعد

الهجوم: أليا سيلا، بنجامين بواتينج

وعقد أحمد سامى جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن خطورة موقف سموحة فى جدول الدورى، وطلب من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز على سيراميكا للابتعاد عن مناطق الهبوط وضمان البقاء بشكل رسمى فى الدورى الموسم المقبل، خاصة بعد الانتفاضة التى قامت بها أندية القاع فى الفترة الأخيرة.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.