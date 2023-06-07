شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ألعاب القوى: حطمنا أكثر من 65 رقما وندرس إنشاء منتخب للناشئين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الرؤوف، المدير الفنى لاتحاد ألعاب القوى والمنتخبات القومية، أن اتحاد ألعاب القوى حقق الكثير من الإنجازات خلال آخر عامين على مستوى الناشئين والشباب والكبار.

وقال محمد عبد الرؤوف، فى تصريحات لبرنامج كاونتر اتاك مع خالد خيرى: "اتحاد ألعاب القوى وضع أرقاما تأهيلية فى المنافسات المحلية أعلى من الأرقام الأفريقية من أجل رفع المنافسة للاعبين، وألعاب القوى هى رياضة رقمية ويهمنا تحقيق أرقام متقدمة وهدفنا حصد الميداليات وليس التمثيل المشرف".

وأضاف مدرب ألعاب القوى: "تم تحطيم أكثر من 65 رقما مصريا خلال آخر عامين فى منافسات ألعاب القوى فى فئات الأشبال والناشئين والشباب والكبار وهذا مؤشر جيد لتطور مستوى اللاعبين المصريين".

وأوضح: "بسنت حميدة أول لاعبة مصرية تتأهل إلى بطولات العالم عن طريق تحقيق الرقم التأهيلى فى العدو، كما أن مصطفى عمر يخوض معسكرا تدريبيا خلال الفترة الحالية فى الولايات المتحدة استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة".

وتابع: "نجهز مقترحا لإنشاء منتخبات للناشئين والشباب فى ألعاب القوى من أجل إعداد اجيال قادرة على المنافسة ومتواصلة ووزارة الرياضة تقدم لنا كل الدعم الممكن".