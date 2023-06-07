شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لخوض مباراته ضد الوداد المغربى فى العاشرة مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب يوم الأحد الماضى على استاد القاهرة انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتنقل قنوات بى إن سبورت، الناقل الحصرى لبث مباريات دورى أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلى ضد الوداد المغربى بالنهائى، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، لكن على التردد الأرضى الخاص بالقناة.

الأهلى يستأنف التدريبات اليوم

يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأربعاء، تدريباته استعداداً لمباراة الوداد المغربى في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب بعد الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، فى ظل رغبته فى تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذى حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

ويبحث الأهلى عن لقبه الـ11 فى دورى أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

فيما يبحث الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.