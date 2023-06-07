شكرا لقرائتكم خبر عن والد لاعب اليد يحيى خالد: عودة ابنى قريبا.. واختيار باستور لتدريب المنتخب موفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد فتحى نجم يد الزمالك الأسبق ووالد يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن يحيى خالد فى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى من إصابة الرباط الصليبى الأخيرة التى تعرض لها.

وقال خالد فتحى، فى تصريحات لبرنامج كاونتر اتاك مع خالد خيري: "يحيى خالد انضم لفيزبريم المجرى ويتدرب مع الفريق المجرى بشكل طبيعى لكن لا يشارك فى التدريبات بنسبة كبيرة، وسيعود للمباريات يوم 25 يونيو مع نادى فيزبريم المجرى وسيكون جاهزا للمشاركة مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية فى يناير المقبل".

وتابع نجم الزمالك السابق: "احتراف لاعبى منتخب مصر لكرة اليد خلال الفترة المقبلة يزيد من مستوى لاعبى المنتخب الوطنى ويزيد من كفاءة منتخب مصر لكرة اليد".

وأضاف: "منتخب مصر لكرة اليد بات مطالبا بتحقيق ميدالية أولمبية ومركزا متقدما فى بطولات العالم، وهذا بعد النجاحات الكبيرة التى حققها المنتخب خلال السنوات الأخيرة".

وأوضح والد يحيى خالد: "اختيار خوان كارلوس باستور لتدريب منتخب مصر لكرة اليد موفق والمدرب يمتلك خبرات كبيرة فهو من بين أفضل مدربين العالم".