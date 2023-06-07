شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الدورى يمنح أوسوريو فرصة فى الزمالك لتحفيظ اللاعبين طريقة لعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح فترة توقف بطولة الدورى الممتاز فرصة للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للتقرب أكثر من لاعبى الأبيض بعيداً عن ضغط المباريات من أجل تحفيظهم طريقة لعبه.

وسادت حالة من الارتياح داخل جدران القلعة البيضاء بعد تأقلم لاعبى الزمالك مع طريقة لعب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق، وبداية استيعابهم لأفكاره الفنية وتنفيذها في الملعب، عكس ما كان يحدث فى المباريات الماضية من تشتت وفقدان تركيز، وشعورهم بالضيق من تغيير مراكزهم ومنحهم أدوار مركبة فى الملعب.

ولاحظ مسئولو نادى الزمالك تطور اللاعبين، مع فكر أوسوريو خصوصاً في مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة وأقيمت يوم الاثنين الماضى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد تلك الفترة من التوقف أمام فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، كما يعمل على حسم العديد من الملفات العالقة مثل الصفقات الجديدة التي يرغب في ابرامها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة العربية، أو أسماء اللاعبين الراحلين، وكذلك اللاعبين الذين يرغب في تجديد عقودهم من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.