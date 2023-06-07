شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف الوجوه الجديدة المنضمة لقائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن المفاجآت المنتظر أن يعلن عنها روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر بشأن معسكر منتخب مصر فى يونيو الجارى استعدادا لخوض مباراة غينيا فى التصفيات الأفريقية.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت، "أحمد فتوح لديه فرصة فى العودة للمنتخب، ومحمد هانى متواجد وهناك حديث عن عودة عمر كمال عبد الواحد وهناك هشام صلاح وقد يكون الوجه الجديد فى المنتخب، كما يتردد اسم أحمد أمين قفة وهناك حديث عن حسين الشحات لكن لديه زحمة فى هذا المركز مع وجود عمر مرموش، بينما ناصر منسى فرصته صعبة لعدم المشاركة مع الزمالك فى الفترة الأخيرة".

وتابع: "هناك 3 حراس يحجزون مقاعدهم فى قائمة المنتخب وهم محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمد صبحى، ضمنوا التواجد فى قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو".

وفيما يخص الحارس الرابع، أوضح: "كان الحديث عن محمد أبو جبل بعد عودته لمستواه وكى أكون أكثر دقة ووضوحا أن أبو جبل لعب للمنتخب من قبل ولديه خبرات أفريقية، أم هل من الممكن أن يفاجئنا بضم مصطفى شوبير بعد تألقه فى المباريات الأخيرة آخرها فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا؟".