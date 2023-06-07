شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يمنح لاعبى الأهلى روشتة التتويج بالأميرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى قادر على العودة بكأس أفريقيا من المغرب يوم الأحد المقبل، وتخطى الوداد المغربى فى إياب الدور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

قال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت، "كل لاعب عليه أن يعلم أن كل تسديدة يمنعها أو الهدف الذى يسجله أو الروح القتالية التى سيؤدى بها فى كل لعبة هى من ستجلب لنا البطولة، ولا تسمح لأى حد أن يسلب حقه، لأن حقه أن يكون البطل ويقف على منصة التتويج".

وأردف: "بكل الطرق على الجمهور دعم الأهلى، وعلى اللاعبين عدم الطرد أو الحصول على إنذار مبكر أو ارتكاب ركلة جزاء، وثقوا فى الله وفى إمكانياتكم وصدقونى ستكسبوا والفريق الحالى من أفضل الفرق فى تاريخ الأهلى".

استطرد: "لولا الخطأ الذى حدث فى مباراة الذهاب وكان ثمنه استقبال هدف واجعل روح الفانلة الحمراء موجودة، ومن يفرق أن يفوز الأهلى ويعود بالكأس من المغرب وأصحاب الميداليات الذهب فى هذه المباراة الصعبة".