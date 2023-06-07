شكرا لقرائتكم خبر عن 6 غيابات مؤثرة فى سموحة أمام سيراميكا اليوم بالدورى.. حسام حسن الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، خدمات 6 لاعبين اليوم أمام سيراميكا على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

ويغيب عن سموحة كل من حسام حسن لمواصلة وضع قدمه في الجلس لإصابته بكسر في شظية القدم والنيجيرى جونيور أجايى لإصابته بكسر في ساق القدم، بالإضافة إلى محمد نادى وبركات حجاج وأيو بكر محمد ومحمد الصباحى لأسباب فنية.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة سيراميكا كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى، يحيى ياسر

الوسط: صديق أوجولا، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مالك بعيوى، حسين فيصل، دكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، طارق علاء، مصطفى سعد

الهجوم: أليا سيلا، بنجامين بواتينج

وعقد أحمد سامى جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن خطورة موقف سموحة فى جدول الدورى، وطلب من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز على سيراميكا للابتعاد عن مناطق الهبوط وضمان البقاء بشكل رسمى فى الدورى الموسم المقبل، خاصة بعد الانتفاضة التى قامت بها أندية القاع فى الفترة الأخيرة.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.