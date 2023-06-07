"أورا ديفلوبرز" تطلق مبادرة لدعم وتطوير منتخبات الناشئين الوطنية لكرة القدم

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أورا ديفلوبرز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مبادرة دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية لإعداد المنتخبات الوطنية للناشئين للمنافسة على البطولات القارية والدولية، بميزانية تبلغ 250 مليون جنيه، على أن تقوم شركة أورا ديفلوبرز بتوفير 10 مليون جنيه عن السنة الأولي للمبادرة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم في إطار دور شركة أورا المجتمعي بما يتضمنه من دعم تطوير منظومة الرياضة المصرية، أو من خلال دعم مساعي وزارة الشباب والرياضة في هذا الصدد، واستكمالًا لدورها الرائد كمستثمر مباشر في قطاعات الرياضة المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد يوم 6 يونيو، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، وأحمد حسن المتحدث الرسمي بإسم المبادرة.

وسبق أن التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوفد من شركة أورا ديفلوبرز وشركة زد للاستثمار الرياضي، يضم رجل الأعمال أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، وتم خلال اللقاء عرض ملامح مبادرة دعم منظومة كرة القدم المصرية بكافة مراحلها السنية على وزير الشباب، لإطلاق المبادرة، تحت رعاية الوزارة.

في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "نعلن للجماهير المصرية، اطلاق المبادرة الأكبر من أجل دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية، أتوجه بالشكر والتقدير، وأُثمن دورشركة أورا علي إطلاق المبادرة والمساهمة المجتمعية، غالبية اللاعبين الذين يحققوا ميداليات في مختلف البطولات الكبرى حاليًا، هم نتاج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة وتدعمه الحكومة المصرية والقيادة السياسية.".

استكمل الوزير: "المبادرة تستهدف منتخبات الشباب بجانب المنتخب الأول، ونعمل علي استدامة الدعم والتطوير لمنظومة المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها العمرية، وتسهم هذه المبادرة في وضع معايير لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات، ومدة المبادرة ستكون 12 عامًا بقيمة ربع مليار جنيه قابلة للزيادة مستقبلًا من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم وشركة أورا".

من جانبه، أكد هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، على أهمية الاستثمار في إعداد الناشئين والشباب في المراحل السنية المبكرة من خلال توفير أفضل المدربين وأحدث التدريبات لتطوير مستواهم لإعداد أجيال تقود المنتخبات الوطنية للناشئين في المستقبل، لتحقيق إنجازات بكبرى البطولات الدولية تليق بما تشهده الرياضة المصرية من تطور خلال السنوات الماضية.

وأشاد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بإهتمام شركه أورا في توقيع البروتوكول الأول مع وزارة الشباب والرياضه كمشاركه مجتمعيه في دعم منتخبات الناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم وأكد ان مجلس إدارة الاتحاد بصدد وضع معايير لإختيار المدربين للعمل بمنتخبات مواليد ( ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۷ ، ۲۰۰۸ ، ۲۰۰۹ ).

كما اوضح ان خطة الاتحاد عملت على المساعدة في اختيارات عناصر من اللاعبين الواعدين بجميع محافظات الجمهورية من خلال تكليف المديريين الفنيين بالمناطق والقطاعات لمتابعة دوريات ومهرجانات الناشئين والعرض بالعناصر المميزه من اللاعبين على من يتم إختيارهم كمديرين فنيين.

تستهدف مبادرة دعم منظومة كرة القدم المصرية، توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير مهارات لاعبي منتخبات كرة القدم للناشئين؛ لإعداد أجيال قادرة على تقديم أداءً مشرفًا ببطولات الألعاب الأوليمبية في أعوام 2024، و 2028، و 2032، وبطولات كأس العالم لكرة القدم في أعوام 2026، و2030، و 2034.

وتتبنى المبادرة دعم ورعاية لاعبي منتخبات الناشئين تحت سن 14 سنة (مواليد 2009)، وتحت سن 15 سنة (مواليد 2008)، وتحت سن 16 سنة (مواليد 2007)، وتحت سن 18 (مواليد 2005)، كونهم نواة وركيزة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي سوف يمثل مصر في البطولات العالمية الكبرى السابق ذكرها، كما سيمتد الدعم للمنتخبات المصعدة لتلك الفئات العمرية المعنية، طوال مدة المبادرة.

وتقوم شركة أورا ديفلوبرز، بدور محوري بمبادرة دعم منظومة كرة القدم المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم وذلك من خلال توفير الملاعب اللازمة بمنشأتها المختلفة لاستقبال تدريبات تلك المنتخبات، ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة والمميزة في توفير فترات معايشة خارجية لمدربي هذه المنتخبات.

ومن المقرر أن يتم تشكيل مجلس أمناء للمبادرة برئاسة هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كنائب رئيس المبادرة، والدكتورأحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لزد إف سي ومصطفى عبد الرحيم وأحمد حسن كأعضاء رئيسيين في المبادرة ممثلين عن شركة أورا، والدكتورعصام سراج الدين كعضو ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، ووليد صلاح الدين العطار المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم كعضواً في مجلس الأمناء، بالإضافة الى عضواً من ذوي الخبرة يتم ترشيحه من خلال مجلس الأمناء وذلك لوضع خطط وسياسات التطوير والدعم المالي لتلك المنتخبات.