شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية فى الأهلى لتجهيز اللاعبين لمواجهة ضغط الجماهير أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور أحمد أبو الوفا المعد النفسى بالجهاز الفنى لفريق الأهلى، جلسات خاصة مع لاعبى الفريق الأحمر، من أجل تحفيزهم على الفوز على الوداد المغربى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الاحد المقبل.

ويحث المعد النفسى لاعبى الأهلى على ضرورة خلق دوافع جديدة فى هذه المواجهة للتتويج باللقب الافريقى ويطالب المعد النفسى نجوم الاهلى بضرورة تقديم أفضل ما لديهم وتجنب الضغوط الجماهيرية المعتادة من جماهير بطل المغرب وتذكر أن المنافس تمكن من الفوز باللقب القارى على حساب المارد الأحمر فى النسخة الماضية.

يستأنف فريق الكرة بالأهلى تدريباته اليوم،الأربعاء، ضمن استعداده لمواجهة الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها الأحد المقبل بإستاد محمد الخامس بالمغرب، ويخوض الأهلى مرانه اليوم بعد راحة لمدة 24 ساعة حصل عليها أمس لمواجهة الإجهاد الذى يُعانى منه اللاعبين.

ويتدرب الأهلى اليوم بعدما خاض مران خفيف مساء أمس الأول، الأثنين،استعداداً لمواجهة الحسم أمام الوداد فى المغرب.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجى برصيد ثمانى مرات لكل منهما، ثم مازيمبى الكونغولى وكوتوكو الغانى برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكرى الغينى والوداد المغربى برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربى أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقى للدور النهائى مرتين.

كما وصل الأهلى للدور النهائى للمرة الرابعة على التوالى بعد أن وصل فى مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائى أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلى بالوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادى هافيا كوناكرى الغينى، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.