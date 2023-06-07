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القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى خدمات محمود علاء مدافع سيد البلد في مباراة البنك الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدعم محمود علاء صفوف الاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى بعد انتهاء إيقافه الذى استمر لمدة مباراتين أمام بيراميدز والزمالك بسبب طرده في مباراة المصرى البورسعيدى وإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيهاً للسلوك غير رياضي الذى صدر منه حسب وصف إدارة المسابقات.

في سياق مختلف يغيب زوران المدير الفنى عن دكة بدلاء الاتحاد السكندرى،أمام البنك الأهلى بسبب تعرضه للطرد في مباراة الزمالك الماضية بالجولة الثلاثين من الدورى الممتاز بعد دخوله في مشادة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأبيض ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء للثنائى.

وخسر الاتحاد السكندرى، أمام الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.

بينما يستمر الزمالك فى المركز الرابع ويرتفع رصيده للنقطة 53، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفًا.لاتحاد السكندرى،محمود علاء،زوران،اخبار الرياضة اليوم،اخبار الرياضة المصرية،البنك الأهلى

الاتحاد السكندرى يستعيد محمود علاء أمام البنك الأهلى بعد انتهاء إيقافه

كتب حسام الحاج

يستعيد الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى خدمات محمود علاء مدافع سيد البلد في مباراة البنك الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدعم محمود علاء صفوف الاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى بعد انتهاء إيقافه الذى استمر لمدة مباراتين أمام بيراميدز والزمالك بسبب طرده في مباراة المصرى البورسعيدى وإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيهاً للسلوك غير رياضي الذى صدر منه حسب وصف إدارة المسابقات.

في سياق مختلف يغيب زوران المدير الفنى عن دكة بدلاء الاتحاد السكندرى،أمام البنك الأهلى بسبب تعرضه للطرد في مباراة الزمالك الماضية بالجولة الثلاثين من الدورى الممتاز بعد دخوله في مشادة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأبيض ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء للثنائى.

وخسر الاتحاد السكندرى، أمام الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.

بينما يستمر الزمالك فى المركز الرابع ويرتفع رصيده للنقطة 53، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفًا،