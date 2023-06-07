شكرا لقرائتكم خبر عن جزائرى ومغربى وثلاثى تونسى .. أبرز المعلومات عن الأجانب المرشحين للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أكثر من لاعب أجنبى في حسابات مسئولي نادي الزمالك، قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة مسئولي القلعة البيضاء، في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة بكافة المراكز والتعاقد مع لاعبين أجانب علي مستوى عال. ويرصد ”الخليج 365” في التقرير التالي أبرز المعلومات الخاصة باللاعبين الأجانب المعروضين علي نادي الزمالك في الفترة الحالي:- أيمن محيوص مهاجم اتحاد العاصمةالجنسية : جزائرى النادى : اتحاد العاصمة العمر : 25 عام المركز : مهاجم موعد انتهاء عقده الحالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت: 30 يونيو 2023

يحيى جبران قائد الوداد المغربيالجنسية : مغربى يحيى جبران قائد الوداد المغربيالجنسية : مغربى النادى : الوداد البيضاوى الرياضى العمر : 31 عام المركز : خط وسط موعد انتهاء عقده الحالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت : 30 يونيو 2023

محمد علي بن رمضان نجم وسط الترجي التونسيالجنسية : تونسي محمد علي بن رمضان نجم وسط الترجي التونسيالجنسية : تونسي النادى : الترجي الرياضى العمر : 23 عام المركز : خط وسط موعد انتهاء عقده الحالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت: 30 يونيو 2023

رفيق كابو مهاجم إنبىالجنسية : تونسي رفيق كابو مهاجم إنبىالجنسية : تونسي النادى : إنبى العمر : 30 عام المركز : جناح أيمن موعد انتهاء عقده الحالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت: 30 يونيو 2025

إلياس الجلاصي لاعب وسط المصرىالجنسية : تونسي إلياس الجلاصي لاعب وسط المصرىالجنسية : تونسي النادى : المصرى العمر : 29 عام المركز : خط وسط موعد انتهاء عقده الحالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت: 30 يونيو 2025

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