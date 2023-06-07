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جزائرى ومغربى وثلاثى تونسى .. أبرز المعلومات عن الأجانب المرشحين للزمالك

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القاهرة - سامية سيد - دخل أكثر من لاعب أجنبى في حسابات مسئولي نادي الزمالك، قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة مسئولي القلعة البيضاء، في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة بكافة المراكز والتعاقد مع لاعبين أجانب علي مستوى عال.

 

ويرصد ”الخليج 365” في التقرير التالي أبرز المعلومات الخاصة باللاعبين الأجانب المعروضين علي نادي الزمالك في الفترة الحالي:-

 

المرشحون للزمالك

 

أجانب الزمالك المرشحة
أيمن محيوص مهاجم اتحاد العاصمةالجنسية : جزائرى

النادى : اتحاد العاصمة

العمر : 25 عام

المركز : مهاجم

موعد انتهاء عقده الحالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت: 30 يونيو 2023


يحيى جبران قائد الوداد المغربيالجنسية : مغربى

النادى : الوداد البيضاوى الرياضى

العمر : 31 عام

المركز : خط وسط

موعد انتهاء عقده الحالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت : 30 يونيو 2023


محمد علي بن رمضان نجم وسط الترجي التونسيالجنسية : تونسي

النادى : الترجي الرياضى

العمر : 23 عام

المركز : خط وسط

موعد انتهاء عقده الحالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت: 30 يونيو 2023


رفيق كابو مهاجم إنبىالجنسية : تونسي

النادى : إنبى

العمر : 30 عام

المركز : جناح أيمن

موعد انتهاء عقده الحالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت: 30 يونيو 2025


إلياس الجلاصي لاعب وسط المصرىالجنسية : تونسي

النادى : المصرى

العمر : 29 عام

المركز : خط وسط

موعد انتهاء عقده الحالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت: 30 يونيو 2025

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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