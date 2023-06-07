شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا عن استبعاد احمد الشناوي: تواجد 5 مرات سابقة والثلاثى المختار الأجهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، استبعاد احمد الشناوي من المعسكر موضحا ان الحارس تواجد خمس مرات من قبل وتعرض للإصابة قبل فترة وحاليا الثلاثي المختار هم الأجهز.

وقال فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، نسعى لزيادة قاعدة المحترفين لكن هذا يتطلب عمل كبير، وهناك خطة لذلك خاصة ان لدينا مواهب كبيرة صغيرة السن ولديها مستقبل كبير.

وواصل المدير الفني للمنتخب الوطني، هناك بعض المحترفين مزدوجي الجنسية ونتواصل معهم باستمرار.

وضم فيتوريا 28 لاعبا، هم: "محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، لحراسة المرمي، ومحمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، لخط الدفاع، ومروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، لخط الوسط، ومحمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد في الهجوم.

وقرر المدير الفني انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار

يمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.