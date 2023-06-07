شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: الدورى المصرى مفيد لتفريغ لاعبين مميزين للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثق البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، فى امكانيات الدورى المصرى وقدرته على تفريغ لاعبين مميزين للانضمام لصفوف المنتخب.

وقال فيتوريا فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، مش هتكلم عن عقلية اللاعب المصرى، لانى اثق فيه تماما والحديث عن عقليته اشبه باغنيه قديمة لا داعى من ترديدها.

وواصل المدير الفنى للمنتخب الوطنى، المنتخب مستواه ثابت واللاعب مطالب دائما بتحسين مستواه ليصل لمستوى المنتخب، لا يوجد نسق ثابت لمواعيد مباريات الدورى المصرى وهذا يفسر كثرة الإصابات.

وضم فيتوريا 28 لاعبا، هم: "محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، لحراسة المرمى، ومحمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، لخط الدفاع، ومروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، لخط الوسط، ومحمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد فى الهجوم.

وقرر المدير الفنى انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجارى بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

يمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.