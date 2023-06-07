شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفض رحيل نجومه إلى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

وأكد تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى حاجته لكل عنصر بصفوف الفريق البترولى، من أجل استمرار التواجد على المراكز المتقدمة في جدول الدورى الممتاز الموسم المقبل،في ظل صعوبة المنافسة.

ويضع مسئولو نادى إنبى الحفاظ على قوام الفريق على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة حتى لا يتعرضوا لظروف صعبة،مثلما حدث في الموسم الماضى ونجاة الفريق البترولى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى بصعوبة.

في سياق مختلف صرح محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، بأن التحكيم ظلم الفريق في احتساب هدف صحيح، مؤكداً أن هذا الأمر دائما يتكرر في مباريات فريق فيوتشر،موضحاً أنه لابد من توفير العدالة التحكيمية لجميع الفرق مؤكداً أن الفريق يسعى لتحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأشار مدير الكرة بنادى إنبى إلى أن هناك طلب من إحدى الشركات الإسبانية ترغب في تسويق ثنائي الشباب أحمد نادر حواش ومحمد حمدي.

وفاز فريق فيوتشر على إنبى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 57 في المركز الثالث للدوري، بينما يتوقف رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز التاسع. أحرز هدف فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة 45 من عمر المباراة.