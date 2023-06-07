شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة للاعبين الكبار بالأهلي قبل إياب نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد لاعبو الأهلي الكبار مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي جلسات مستمرة مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم على تقديم أداء قوي في مبارتهم ضد الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحث اللاعبون الكبار بالأهلي زملائهم على ضرورة الدفاع عن استعادة لقب إفريقيا وعدم التأثر من الحشد الجماهيري المتوع من جماهير الوداد المغربي.

كما يكثف الدكتور أحمد أبو الوفا المعد النفسي لفريق الأهلي من جلساته الجماعية والفردية مع اللاعبين على هامش تدريبات الفريق الأحمر الحالية استعدادا لخوض مباراته ضد الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص المعد النفسي على تهيئة لاعبي الأهلي نفسيا ليكونوا جاهزين لخوض مباراة الإياب بدون ضغوط أو شد عصبي، في ظل الحشد الجماهيري الكبير المتوقع أن يحضر المباراة النهائية، وعدم التأثر بالأجواء في المدرجات وهتافات جماهير الوداد.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته ضد الوداد المغربي في العاشرة مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية.

يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الأربعاء تدريباته استعداداً لمباراة الوداد المغربى في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب بعد الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، فى ظل رغبته فى تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذى حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978