شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يشيد بجبهة "زيزو ونيمار" فى لقاء الاتحاد ويدرس تثبيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بأداء الجبهة اليمنى فى مواجهة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الاثنين، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدورى، وأنتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1.

ومثل الجبهة اليمنى فى مواجهة الاتحاد أحمد سيد زيزو وسيد عبد الله نيمار، وقدم الثنائى أداء مميزا، وظهر الانسجام بينهما بشكل كبير، مما دفع أوسوريو للإشادة بأدائهما والتحدث مع أفراد جهازه المعاون حول إمكانية تثبيت هذه الجبهة فى الفترة المقبلة.

ويستغل الجهاز الفني، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فترة توقف مسابقة الدورى، حيث أصبح الفريق غير منشغل بأى مواجهات رسمية في الدورى أو كاس مصر، بعد مواجهة الاتحاد السكندرى.

وينطلق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ثم المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 يونيو بالقاهرة.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد تلك الفترة من التوقف أمام فاركو في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة كافة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، كما يعمل على حسم العديد من الملفات العالقة مثل الصفقات الجديدة التي يرغب في ابرامها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة العربية، أو أسماء اللاعبين الراحلين، وكذلك اللاعبين الذين يرغب في تجديد عقودهم من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.