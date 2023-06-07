شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى الأقرب لاستضافة بطولة كأس أفريقيا للكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لاستضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للمنتخبات خلال الفترة القادمة.

وتنطلق بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال خلال الفترة من 28 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل في مصر.

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر هي الأقرب لاستضافة البطولة حتى الأن.

يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، خلال الفترة القادمة، للمشاركة في الدورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة الأفريقية للمنتخبات فى مصر.

وكان بدأ المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة معسكرا تدريبيا بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تحت قيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي، الذى تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.

وتلقى الإتحاد المصرى الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر دعوة من نظيره التركى لإستضافة منتخب الرجال الأول خلال الفترة من 10 وحتى 14 أغسطس المقبل فى اطار استعداد الفراعنة لأفريقيا .