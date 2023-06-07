شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة يحيى خالد للملاعب وموقفه من اللحاق بأمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد فتحي نجم نادي الزمالك الأسبق لكرة اليد ووالد يحيى خالد لاعب منتخب مصر وفيزبريم المجري، أن نجله في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي من إصابة الرباط الصليبي الأخيرة التي تعرض لها.

وأكد خالد فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج كاونتر اتاك مع خالد خيري عبر راديو أون سبورت اف ام، أن يحيى خالد إنضم لفيزبريم المجري ويتدرب مع الفريق المجري بشكل طبيعي ولكن لا يشارك في التدريبات بنسبة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع يحيى خالد سيعود للمباريات يوم 25 يوليو المقبل مع نادي فيزبريم المجري، وسيكون جاهز للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل.

وعن زيادة عدد المحترفين المصريين في كرة اليد أوضح فتحي أن احتراف لاعبو منتخب مصر لكرة اليد خلال الفترة المقبلة يزيد من مستوى لاعبي المنتخب الوطني، ويزيد من كفاءة منتخب مصر لكرة اليد.

وواصل أن منتخب مصر لكرة اليد بات مطالب بتحقيق ميدالية أولمبية ومركز متقدم في بطولات العالم، وهذا بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المنتخب خلال السنوات الأخيرة.

وأتم خالد فتحي تصريحاته أن اختيار خوان كارلوس باستور لتدريب منتخب مصر لكرة اليد موفق، والمدرب يمتلك خبرات كبيرة فهو من بين أفضل مدربين العالم.