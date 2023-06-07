شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعلن انتهاء علاقة طارق حامد باتحاد جدة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى خالد الغندور عن انتهاء علاقة طارق حامد مدافع وسط اتحاد جدة السعودى مع ناديه بالتراضى بعد تعاقد الفريق مع كانتى نجم تشيلسى الإنجليزى ، مؤكدا أن المدافع المصرى يمتلك عروض سعودية ولكن ليست من أندية القمة .

وطالب الغندور من مسئولي الزمالك سرعة إعادة طارق حامد بعدما تاكد جليا صعوبة تعويضه في المباريات المهمة بعد التعاقد مع أكثر من لاعب لم يكونوا على قدر المسئولية ولم يظهروا بالشكل المأمول طوال الموسم الحالي والذى خسر فيه الفريق الأبيض كافة البطولات المحلية والقارية .

وحقق اتحاد جدة السعودى بطولة الدورى السعودى بعد منافسة شرسة مع الهلال والنصر ، ثم تعاقد المسئولين مع النجم الفرنسى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم المقبل .