شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يتصدر أغلى 10 لاعبين أجانب فى الدورى المصرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم الدورى المصرى العديد من اللاعبين الأجانب من مختلف الجنسيات بعد شهدت المواسم الأخيرة، اتجاه أكثر من نادى للتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين ولم يعد الأمر يقتصر على الأندية الشعبية الكبرى فقط.

ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى أغلى 10 لاعبين أجانب فى الدورى المصرى:-

أليو ديانج لاعب الأهلى = 4 ملايين يورو

وليد الكرتى لاعب بيراميدز = 1.5 مليون يورو

أحمد قندوسى لاعب الأهلى = 1.5 مليون يورو

بيرسى تاو لاعب الأهلى = 1.5 مليون يورو

على معلول لاعب الأهلى = 1.3 مليون يورو

إبراهيما توريا لاعب بيراميدز = 1 مليون يورو

كينجسلاى سوكارى لاعب فاركو = 800 ألف يورو

جوناثان نجويم لاعب فيوتشر = 800 ألف يورو

مابولولو لاعب الاتحاد السكندرى = 800 ألف يورو

برونو سافيو لاعب الأهلى = 800 ألف يورو