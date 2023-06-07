شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفوز على الهلال ويواصل صدارة بحرى.. وطنطا يهزم الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق بلدية المحلة فوزا مهما على فريق الهلال بالضبعة بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق بلدية المحلة رصيده إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة بحرى، فيما بقى فريق الهلال بالضبعة عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر.

ونجح فريق طنطا في قلب تأخره بهدف أمام الحمام لفوز بهدفين، يواصل الضغط على المتصدر بلدية المحلة، بعدما رفع رصيده إلى 54 في المركز الثانى، بينما توقف رصيد الحمام عند النقطة 32.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحرى بالقسم الثاني كالتالي:

الحمام 1/ 2 طنطا

بلدية المحلة 2/ 0 الهلال بالضبعة

أبو قير للأسمدة 1/ 1 كفر الشيخ

المنصورة 0/ 1 دكرنس

جمهورية شبين 2/ 0 اتحاد نبروه

بايونيرز 0 / 0 سبورتنج

بروكسى 1 /1 الأوليمبى