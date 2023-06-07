شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يمثلون ألعاب القوى فى دورة الألعاب العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب العاب القوى فى منافسات دورة الألعاب العربية التى تقام بالجزائر 21 يونيو الجارى، بقائمة تضم 4 لاعبين.

لاعبى منتخب ألعاب القوى المشاركين في البطولة هم إيهاب عبد الرحمن، ومصطفى الجمل، و مصطفى عمرو بالإضافة إلى اسراء عويس .

وتغيب بسنت حميدة عن المشاركة مع المنتخب ، في دورة الألعاب العربية بالجزائر فى ظل تزامنها مع مشاركة اللاعبة مع المنافسات العالمية، والتى شهدت تحطيم الرقم القياسى في سباق 200 متر عدوبملتقى ألعاب القوى فى هولندا الذى اقيم خلال الساعات الماضية.