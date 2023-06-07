الإعلان خلال ساعات.. تقارير تكشف وجهة ليونيل ميسي المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، على عقود انتقاله الى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مراسل شبكة "سكاي سبورت" والمتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، إن ليونيل ميسي اختار نادي انتر ميامي وتم التعاقد، على أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن فرص برشلونة تلاشت نهائياً في التعاقد مع ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم محاولة اللعب العودة الى صفوف الفريق الكتالوني.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، أن ميسى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، اختار اللعب لصالح فريق إنتر ميامى الأمريكى، فى ضربة قوية لفريقى برشلونة والهلال السعودى اللذان يصارعان من أجل خطف البرغوث.

وقالت الصحيفة إن فرصة قدوم ليونيل ميسى إلى فريق إنتر ميامى الأمريكى تزداد بقوة، خاصة فى ظل وجود 3 مزايا هى حصة من الإيرادات التى ستأتى من المشتركون الجدد فى الدورى الأمريكي.

وكان الهلال السعودي قد عرض 500 مليون يورو سنويا على ليونيل ميسى لارتداء قميص الزعيم الموسم المقبل.