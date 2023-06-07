شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على المصرى بهدف مصطفى العش فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم غزل المحلة على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للا شىء في الشوط الأول، أحرزه مصطفى العش في الدقيقة 25 من عمر المباراة، المقامة بينهما باستاد برج العرب في الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويدخل غزل المحلة المباراة في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 15 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا، بينما يحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة.

بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع برصيد 40 نقطة ، حيث حقق الفوز في 9 مباريات ، والتعادل 13 ، والخسارة 7 ، احرز لاعبوه 28 ومنى مرماه بـ31 هدفا