شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف والشناوى مرشحان لإدارة نهائى مونديال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الثنائي المصري محمد معروف حكم الساحة وعمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو، من إدارة نهائي مونديال الشباب المقام حاليا بالأرجنتين.

ويحظى الثنائي المصري بثقة كبيرة من لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم، وهما الممثلان الوحيدان عن العرب وأفريقيا المستمرين في مونديال الشباب بعدما وصلت البطولة لمحطة نصف النهائي.

وشهدت قائمة حكام مونديال الشباب تواجد الثنائي المصري، محمد معروف حكما للساحة وعمر الشناوى حكما لتقنية الفيديو "فار"، وضمت قائمة حكام كأس العالم تحت 20 عاما، 25 حكما للساحة، 38 حكماً مساعداً و18 حكماً لمباراة الفيديو.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار دولة الأرجنتين لاستضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد سحب تنظيم البطولة من إندونيسيا.

ويلتقي منتخب أوروجواي مع منتخب الكيان، الخميس المقبل 8 يونيو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للشباب، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

كما يواجه منتخب إيطاليا نظيره كوريا الجنوبية، يوم الجمعة المقبل 9 يونيو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للشباب، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية.