شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الجولة 30 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - عبد الرحمن بودي.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر ى 10 مباريات، سجل لاعبو سيراميكا 27 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا.