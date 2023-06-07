شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهاجم سيراميكا بـ ميسي وفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا، في الجولة 30 من بطولة الدوري العام.

ويضم التشكيل في حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد حكم – شريف رضا – محمد مغربي - أحمد جمال

الوسط: أحمد مصطفى - مالك بعيو – صديق أوجولا – محمد حليمو

الهجوم: مصطفى سعد ميسي – حسين فيصل.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر ى 10 مباريات، سجل لاعبو سيراميكا 27 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا.