المحلة يتعادل مع المصرى بهدف لمثله ويتأزم موقفه فى جدول الدورى

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القاهرة - سامية سيد - تعادل غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

تقدم مصطفى العش لغزل المحلة في الدقيقة 32، وتعادل جريندو للمصرى من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 69، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المحلة إلى 32 في المركز الـ14 ويتأزم موقفه بجدول الترتيب ، بينما رفع أبناء بورسعيد رصيدهم إلى 41 نقطة في المركز الـ7 .

جاءت أحداث المباراة سريعة من كلا الفريقين وظهر رغبة لاعبى المحلة في تحقيق الفوز لخطف نقاط المباراة لمساعدتهم في رحلة البقاء ، في الوقت الذى خاض فيه لاعبو المصرى اللقاء بأعصاب هادئة خاصة وأنهم في منتصف الجدول وبعيدين عن منطقة الخطورة.

بهذه النتيجة سينتظر المحلة نتائج الفرق الاخرى فى ظل المنافسة القوية فى قاع الدورى بين اكثر من خمس أندية للبقاء ، خاصة بعد الفوز الاخير الذى حققه طلائع الجيش على سموحه بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية عقب التعاقد مع عبد الحميد بسيونى كمديرا فنيا للفريق.