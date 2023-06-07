شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية اللاعبين المحترفين تحذر اللاعبين من الاحتراف في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت جمعية اللاعبين المحترفين "FifPro" اللاعبين من الاحتراف فى الدورى المصرى، بسبب "انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق" خلال المواسم الماضية.

ونشرت جمعية اللاعبين المحترفين بيانًا عبر موقعهم الإلكتروني جاء فيه: "في الآونة الأخيرة، شهدت فيفبرو ارتفاعًا في النزاعات العمالية في مصر، فيما يتعلق بكل من عدم دفع الرواتب، والسلوك التعسفي، مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز".

وأضاف البيان: "لذلك يحذر فيفبرو اللاعبين أن الانتقال إلى مصر لديه فرصة كبيرة في أن يؤدى إلى إجراءات قانونية. إذا كان اللاعب سيوقع مع نادٍ في مصر ، فإن فيفبرو تنصح بشدة بعد القيام بذلك".

ونشرت الجمعية 7 تحذيرات للاعبين حال قرروا الانتقال للعب في مصر، وجاءت التحذيرات كالآتي: "لا تسلم جواز سفرك لمسئول النادي. إذا أخبرك النادي أنه بحاجة إلى جواز سفرك للحصول على تصريح إقامة أو عمل ، فقم بدلاً من ذلك بتزويده بصورة من جواز سفرك أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات، حيث تعاملت فيفبرو مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على اتفاقية الإنهاء".

وأضافت الجمعية: "لا توقع عقدًا فارغًا ، بغض النظر عما يخبرك به النادي، شهدت فيفبرو العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدًا واحدًا يحتوي على جميع التفاصيل. بعد ذلك ، يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي واعدًا بأن يتم ملؤها لاحقًا بنفس الطريقة وإيداعها في الاتحاد المصري. ليس من غير المألوف أن يتم ملء هذه العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة ومدة مختلفة".

وتابعت التحذيرات: "احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد. لا تسقط في فخ النادي حيث يجب أن تتم الموافقة على جميع النسخ من قبل الاتحاد المصري. احتفظ دائمًا بنسخة واحدة تحتوي على توقيعاتك وتوقيعات النادي، وقبل توقيع العقد ، تأكد من إصلاح العملة الصحيحة حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة. تمتلك مصر عقدًا قياسيًا للاعبين يتم بموجبه تحديد المبالغ مسبقًا بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري. إذا تركت العملة مفتوحة عند توقيع العقد ، يمكن للنادي الاستفادة من ذلك. وبالمثل ، يحتوي العقد القياسي على صفحة فارغة واحدة يمكن للاعب والنادي الاتفاق على بنود إضافية في خط اليد".

وطالبت التحذيرات اللاعبين "التأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل توقيع العقد ؛ في حالة وجود أي مساحات فارغة متبقية ، يجب شطب المساحات الفارغة المذكورة حتى لا يتمكن النادي من إضافة بنود بعد توقيع العقد، وكن حذرًا للغاية عند التعامل مع الوكلاء والنادي. إذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في سياق مناقشات الانتقال مع النادي في مصر ، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون بدلاً من ذلك الحفاظ علي علاقتهم بالنادي. في حالة وجود نزاع ، تواصل على الفور مع اتحادك االمحلية أو فيفا برو أو محامٍ مستقل".

كما أوضحت التحذيرات: "تأكد من أنه يمكنك طلب الإنصاف قبل المجلس الانضباطي بالفيفا، لا تلتزم هيئات اتخاذ القرار الرياضي في مصر بالمتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية ، ولا تضمن عدالة الإجراءات".

واختتمت تحذيرات جمعية اللاعبين المحترفين بقولها: "كن على علم بأنه لا تمتلك جميع الأندية في مصر حساب FIFA TMS الخاص بها ، وبالتالي يمكن لأي نادٍ طلب شهادة الانتقال الدولية عبر نادٍ آخر. إذا طُلب منك المشاركة في مثل هذه العملية – التي تتطلب عادةً توقيع عقد إضافي – فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث".