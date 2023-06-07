شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات منتخب السلة فى كأس العالم تحت 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب شباب السلة تحت 19 سنة للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر 24 يونيو. وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية تحت 21 سنة. ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات صربيا واليابان والبرازيل. وجاء جدول مباريات المنتخب فى البطولة كالتالى: يوم 24 يونيو أمام صربيا يوم 25 يونيو مع اليابان يوم 27 يونيو مع البرازيل

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