شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على سيراميكا 2-1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق سموحة الشوط الأول أمام نظيره سيراميكا متقدما بنتيجة 2-1 في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في مواجهة هامة للفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم سموحة في الدقيقة الأولى بالهدف الأول، بتسديدة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى، وعزز تقدمه في الدقيقة 16 بعد تمريرة من حسين فيصل إلى شريف رضا المتمركز جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى، وبالدقيقة 42 قلص سيراميكا النتيجة من كرة عرضية أرضية من محمد شكري من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر ريان بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

وضم تشكيل سيراميكا في حراسة المرمى: محمد بسام، وخط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني، وخط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر، وفي خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما ضم تشكيل سموحة في حراسة المرمى: الهاني سليمان، والدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربي، أحمد جمال، وفي الوسط: أحمد مصطفى، مالك بعيو، صديق أوجولا، محمد حليمو، وخط الهجوم: مصطفى سعد، حسين فيصل".

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر ى 10 مباريات، سجل لاعبو سيراميكا 27 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا.