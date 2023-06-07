مجلس الإسماعيلي يدعم لاعبيه قبل لقاء الطلائع.. ويقرر مضاعفة المكافآت

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى اجتماعا مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل بدء المران الرئيسى اليوم، وتم توجيه الشكر لهم على مجهودهم خلال مباراة المقاولون العرب وكذا طوال المباريات السابقة. كما قرر مجلس الإدارة مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين، تحفيزا لهم قبل مباراة الغد أمام طلائع الجيش.

وفى ذات السياق وعد الجهاز الفنى واللاعبين ببذل قصارى جهدهم لإسعاد جماهير وعشاق النادى الإسماعيلى والفوز بمباراة الغد.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو.

الدفاع: باهر المحمدى، كريم عرفات، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن.

خط الوسط: كريم الديب، سيرجى أكا، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمود الشبراوى، عماد حمدى، محمد مخلوف، عمر الساعى، ياو أنور.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى، أبو بكر حمزة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.