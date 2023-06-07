شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 7 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 7 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها إشادة أوساريو المدير الفنى للفريق بالقدرات الفردية للثنائى زيزو وسيد نيمار فى الجبهة اليمنى، ومحمد عواد حارس مرمى الفريق ينتظر العودة للمشاركة مع الفريق أمام فاركو بكاس مصر.

أوسوريو يشيد بجبهة "زيزو ونيمار" فى لقاء الاتحاد ويدرس تثبيتها

أشاد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بأداء الجبهة اليمنى فى مواجهة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الاثنين، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدورى، وأنتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1.

الزمالك يحسم ملف الأجهزة الفنية للصالات الأسبوع المقبل

يعقد أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك جلسة الأسبوع المقبل مع مسئولى النادى من أجل حسم ملف الأجهزة الفنية لفرق سيدات الطائرة و رجال اليد و السيدات بالموسم الجديد.

عواد ينتظر العودة لحراسة مرمى الزمالك أمام فاركو بعد غياب 13 مباراة بالدورى

ينتظر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الحصول على فرصة لحماية عرين الفريق الأبيض أمام فاركو في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 23 يونيو الجارى على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

دخل أكثر من لاعب أجنبى في حسابات مسئولي نادي الزمالك، قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة مسئولي القلعة البيضاء، في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة بكافة المراكز والتعاقد مع لاعبين أجانب علي مستوى عال.