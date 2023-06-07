«مصادرة جوازات السفر وتزوير وابتزاز».. الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال إلى الأندية المصرية.. وأول تعليق من الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لكرة القدم اللاعبين من الانتقال إلى الأندية المصرية "بسبب سلوك تلك الأندية".

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين، في بيان له الأربعاء، إنه يحذر من الانضمام إلى الأندية المصرية؛ بسبب شكاوى من عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي.

وأوضح الاتحاد مزاعمه مؤكدًا أن هناك عمليات "تعسفية ضد اللاعبين مثل "مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز".

وجاءت نصائح اتحاد اللاعبين المحترفين لأي لاعب سيوقع لأي من الأندية كالتالي، وفقا لموقع "إرم نيوز":

أولا: "على اللاعبين عدم تسليم جواز السفر لأي مسؤول في النادي وإذا أصر على استلامه فعليك بتزويده بصورة منه وليس النسخة الأصلية...مع عدم التوقيع على أي عقود فارغة".

ثانيًا: "ضرورة الاحتفاظ بنسخة أصلية موقعة من العقد. وعدم الوقوع في فخ ما يقوله النادي بأن كافة النسخ يجب أن يوافق عليها الاتحاد المحلي".

ثالثًا: "يجب أن يحتفظ أي لاعب بنسخة تحوي إمضاءه وإمضاء مسؤول النادي".

رابعًا: ضرورة تحديد العملة الخاصة بالراتب.

"على اللاعبين التأكد من العملة حتى لا يتمكن النادي من تغييرها في العقد إذا تركت نوع العملة دون تحديد مسبق فيمكن للنادي الاستفادة من ذلك"، خاصة بعد أن توصلت عدة أندية في الفترة الأخيرة لاتفاق مع اللاعبين على دفع رواتبهم بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي، رغم عدم وجود هذا البند في العقد.

خامسًا: "العقود في مصر تحتوي على صفحة فارغة لإمكانية زيادة شروط بخط اليد؛ لذلك تأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل التوقيع مع الشطب على أي مساحات فارغة في العقد".

سادسًا: "يحذر الاتحاد من علاقة الوكلاء باللاعبين الأجانب في مصر"، مشيرا إلى "عدم تصرفهم بصدق بما يصب في مصلحة اللاعب".

أول تعليق من نادي الزمالك

من جانبه، علّق نادي الزمالك على بيان رابطة اللاعبين المحترفين العالمية.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر داخل الزمالك قوله: "ليس لنا علاقة بالبيان الصادر من رابطة اللاعبين المحترفين الدولية هناك لاعبين بالفعل رفعوا قضايا ضد النادي بسبب المستحقات".

وأضاف المصدر: "هل الأمر في الدوري المصري مقتصر على نادي الزمالك؟، هناك 20 نادي في المسابقة ونعمل على حل كافة الأزمات الخاصة بالنادي في مسألة اللاعبين المحترفين".

وتابع: "الجميع يعلم أن هناك أزمة مالية حاليا لدى الزمالك، والحسابات المحتجز عليها هي من تسببت في ماوصل إليه النادي".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يعاني حاليا من تعرضه لشكاوي عديدة من لاعبين رحلوا من صفوفه، بسبب عدم حصولهم على المستحقات، ومنهم التونسي فرجاني ساسي، والمغربي خالد بوطيب، وأندية أيضا منها سبورتنج لشبونة البرتغالي.