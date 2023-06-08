شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخصم مائة ألف جنيه من رجب عمران مع إيقافه لحين التحقيق معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، خصم 100 ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة اليوم أمام غزل المحلة.

وكان رجب عمران قد دخل في نقاش حاد مع زملائه في الفريق بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها المصري في مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفني أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

وتعادل غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

تقدم مصطفى العش لغزل المحلة في الدقيقة 32، وتعادل جريندو للمصرى من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 69، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المحلة إلى 32 في المركز الـ14 ويتأزم موقفه بجدول الترتيب، بينما رفع أبناء بورسعيد رصيدهم إلى 41 نقطة في المركز الـ7.