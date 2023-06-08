شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة على بعد 3 نقاط من العودة للدورى الممتاز.. وطنطا يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فريق بلدية المحلة من خطف بطاقة التأهل الصعود من مجموعة بحرى والإسكندرية في دوري القسم الثاني، بعد الفوز المهم على فريق الهلال بالضبعة بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

ويحتاج بلدية المحلة تحقيق الفوز على دكرنس في الجولة الأخيرة من أجل التأهل بشكل رسمي دون النظر لباقى النتائج، حيث يحتل البلدية صدارة ترتيب مجموعة بحرى برصيد 55 نقطة، فى الوقت الذي نجح فريق طنطا في قلب تأخره بهدف أمام الحمام لفوز بهدفين، ليواصل الضغط على المتصدر بلدية المحلة، بعدما رفع رصيده إلى 54 في المركز الثانى، بينما توقف رصيد الحمام عند النقطة 32.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحرى بالقسم الثاني كالتالي:

الحمام 1/ 2 طنطا

بلدية المحلة 2/ 0 الهلال بالضبعة

أبو قير للأسمدة 1/ 1 كفر الشيخ

المنصورة 0/ 1 دكرنس

جمهورية شبين 2/ 0 اتحاد نبروه

بايونيرز 0 / 0 سبورتنج

بروكسى 1 /1 الأوليمبى