شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 7 / 6 / 2023 .. استبعاد رمضان صبحي والشناوي من المنتخب الابرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث الهامة فى مقدمتها تعادل المحلة والمصرى فى الدورى بهدف لكل فريق ، واستبعاد احمد الشنأوى حارس مرمى بيراميدز وزميله فى الفريق رمضان صبحى من مباراة المنتخب الوطنى امام غينيا فى تصفيات أمم أفريقيا.

المحلة يتعادل مع المصرى بهدف لمثله ويتأزم موقفه فى جدول الدورى

تعادل غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب، ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

تقدم مصطفى العش لغزل المحلة فى الدقيقة 32، وتعادل جريندو للمصرى من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء فى الدقيقة 69، ليقتسم ألفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المحلة إلى 32 فى المركز الـ14 ويتأزم موقفه بجدول الترتيب ، بينما رفع أبناء بورسعيد رصيدهم إلى 41 نقطة فى المركز الـ7 .

الشناوى وصبحى وحجازى والننى على رأس أبرز 14 لاعبا يغيبون عن قائمة منتخب مصر

شهدت قائمة منتخب مصر التى أعلنها روى فيتوريا المدير ألفنى للفراعنة اليوم الخميس استبعاد 14 لاعب من القائمة مثل أحمد الشناوي، رمضان صبحي، أسامة جلال، إمام عاشور، طارق حامد، محمد النني، وأحمد حجازي، أحمد حسن كوكا، أحمد عبد القادر، مصطفى شلبي، إبراهيم عادل، عمرو السولية، أحمد حمدى وسام مرسي.

28 لاعبًا فى قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو استعدادا لمواجهتى غينيا

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغإلى روى فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر ألفريق خلال ألفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18، واللاعبون هم:

محمد الشنأوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو ألفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

محمد معروف والشنأوى مرشحان لإدارة نهائى مونديال الشباب

يقترب الثنائى المصرى محمد معروف حكم الساحة وعمرو الشنأوى حكم تقنية ألفيديو، من إدارة نهائى مونديال الشباب المقام حاليا بالأرجنتين.

ويحظى الثنائى المصرى بثقة كبيرة من لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم، وهما الممثلان الوحيدان عن العرب وأفريقيا المستمرين فى مونديال الشباب بعدما وصلت البطولة لمحطة نصف النهائي.

وشهدت قائمة حكام مونديال الشباب تواجد الثنائى المصري، محمد معروف حكما للساحة وعمر الشنأوى حكما لتقنية ألفيديو "فار"، وضمت قائمة حكام كأس العالم تحت 20 عاما، 25 حكما للساحة، 38 حكماً مساعداً و18 حكماً لمباراة ألفيديو.

بلدية المحلة يفوز على الهلال ويواصل صدارة بحرى.. وطنطا يهزم الحمام

حقق فريق بلدية المحلة فوزا مهما على فريق الهلال بالضبعة بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق بلدية المحلة رصيده إلى 55 نقطة فى صدارة ترتيب مجموعة بحرى، فيما بقى فريق الهلال بالضبعة عند النقطة 25 فى المركز الثالث عشر.

خالد الغندور يعلن انتهاء علاقة طارق حامد باتحاد جدة السعودى

كشف الإعلامى خالد الغندور عن انتهاء علاقة طارق حامد مدافع وسط اتحاد جدة السعودى مع ناديه بالتراضى بعد تعاقد الفريق مع كانتى نجم تشيلسى الإنجليزى ، مؤكدا أن المدافع المصرى يمتلك عروض سعودية ولكن ليست من أندية القمة .

المحلة يتعادل مع المصرى بهدف لمثله ويتأزم موقفه فى جدول الدورى

تعادل غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب، ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

تقدم مصطفى العش لغزل المحلة فى الدقيقة 32، وتعادل جريندو للمصرى من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء فى الدقيقة 69، ليقتسم ألفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المحلة إلى 32 فى المركز الـ14 ويتأزم موقفه بجدول الترتيب ، بينما رفع أبناء بورسعيد رصيدهم إلى 41 نقطة فى المركز الـ7 .

بلدية المحلة يفوز على الهلال ويواصل صدارة بحرى.. وطنطا يهزم الحمام

حقق فريق بلدية المحلة فوزا مهما على فريق الهلال بالضبعة بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق بلدية المحلة رصيده إلى 55 نقطة فى صدارة ترتيب مجموعة بحرى، فيما بقى فريق الهلال بالضبعة عند النقطة 25 فى المركز الثالث عشر.

أليو ديانج يتصدر أغلى 10 لاعبين أجانب فى الدورى المصرى.. إنفوجراف

يضم الدورى المصرى العديد من اللاعبين الأجانب من مختلف الجنسيات بعد شهدت المواسم الأخيرة، اتجاه أكثر من نادى للتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين ولم يعد الأمر يقتصر على الأندية الشعبية الكبرى فقط.

تعرف على موعد عودة يحيى خالد للملاعب وموقفه من اللحاق بأمم أفريقيا لليد

أكد خالد فتحى نجم نادى الزمالك الأسبق لكرة اليد ووالد يحيى خالد لاعب منتخب مصر وفيزبريم المجري، أن نجله فى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى من إصابة الرباط الصليبى الأخيرة التى تعرض لها.

وأكد خالد فتحى فى تصريحات خاصة لبرنامج كأونتر اتاك مع خالد خيرى عبر راديو أون سبورت اف ام، أن يحيى خالد إنضم لفيزبريم المجرى ويتدرب مع ألفريق المجرى بشكل طبيعى ولكن لا يشارك فى التدريبات بنسبة خلال ألفترة الأخيرة.

طارق العشرى يصحح أخطاء لاعبى فاركو بعد الخسارة من بيراميدز

يعكف طارق العشرى المدير ألفنى لفاركو على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة بيراميدز بالدورى والتى انتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة الزمالك بكأس مصر.

عبد الرحمن مجدى على رأس 5 غيابات عن الإسماعيلى أمام الطلائع بالدورى

يفقد حمزة الجمل المدير ألفنى لفريق الإسماعيلى، خدمات 5 لاعبين أمام طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب كل من عبد الرحمن مجدى لعدم تعافيه من الإصابة حتى الآن، بالإضافة إلى إياد العسقلانى، عمر الوحش، مروان حمدى، عبد الله جمال لأسباب فنية.

فيتوريا عن استبعاد احمد الشناوي: تواجد 5 مرات سابقة والثلاثى المختار الأجهز

برر البرتغإلى روى فيتوريا المدير ألفنى لمنتخب مصر الأول، استبعاد احمد الشنأوى من المعسكر موضحا ان الحارس تواجد خمس مرات من قبل وتعرض للإصابة قبل فترة وحاليا الثلاثى المختار هم الأجهز.

وقال فيتوريا فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، نسعى لزيادة قاعدة المحترفين لكن هذا يتطلب عمل كبير، وهناك خطة لذلك خاصة ان لدينا مواهب كبيرة صغيرة السن ولديها مستقبل كبير.

فيتوريا: الدورى المصرى مفيد لتفريغ لاعبين مميزين للمنتخب

يثق البرتغإلى روى فيتوريا المدير ألفنى لمنتخب مصر الأول، فى امكانيات الدورى المصرى وقدرته على تفريغ لاعبين مميزين للانضمام لصفوف المنتخب.

وقال فيتوريا فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، مش هتكلم عن عقلية اللاعب المصرى، لانى اثق فيه تماما والحديث عن عقليته اشبه باغنيه قديمة لا داعى من ترديدها.

إنبى يرفض رحيل نجومه إلى الأهلى والزمالك

يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام ألفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال ألفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة فى الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسى رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

جلسات خاصة للاعبين الكبار بالأهلى قبل إياب نهائى إفريقيا

يعقد لاعبو الأهلى الكبار مثل محمد الشنأوى وعمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدى فتحى جلسات مستمرة مع باقى اللاعبين من أجل تحفيزهم على تقديم أداء قوى فى مبارتهم ضد الوداد المغربى مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وحث اللاعبون الكبار بالأهلى زملائهم على ضرورة الدفاع عن استعادة لقب إفريقيا وعدم التأثر من الحشد الجماهيرى المتوع من جماهير الوداد المغربي.

أوسوريو يشيد بجبهة "زيزو ونيمار" فى لقاء الاتحاد ويدرس تثبيتها

أشاد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بأداء الجبهة اليمنى فى مواجهة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الاثنين، على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدورى، وأنتهت بفوز ألفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1.

صالة حسن مصطفى الأقرب لاستضافة بطولة كأس أفريقيا للكرة الطائرة رجال

تستعد صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لاستضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للمنتخبات خلال ألفترة القادمة.

وتنطلق بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال خلال ألفترة من 28 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل فى مصر.

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة الطائرة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر هى الأقرب لاستضافة البطولة حتى الأن.