شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 7 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 7 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها محاضرة كولر المدير الفنى للفريق الأحمر مع اللاعبين، وعقد جلسة خاصة مع التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق.

مران الأهلى.. محاضرة مع كولر وتدريبات بدنية قوية استعدادا لمواجهة الوداد

استأنف فريق الأهلى تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعدما حصل اللاعبين علي راحة أمس استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام يوم 11 يونيو الجاري على المركب الرياضي محمد الخامس.

سفير مصر بالرباط: تجاوب تام من السلطات المغربية لتوفير الراحة لبعثة الأهلى

أكد السفير المصرى لدى المملكة المغربية ياسر عثمان وجود تنسيق كامل مع السلطات المغربية بشأن كافة الترتيبات الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي التى تصل الرباط غدا للقاء فريق الوداد المغربى فى إياب نهائي دورى أبطال افريقيا .

جلسات خاصة للاعبين الكبار بالأهلي قبل إياب نهائي إفريقيا

يعقد لاعبو الأهلي الكبار مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي جلسات مستمرة مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم على تقديم أداء قوي في مبارتهم ضد الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يستعد الأهلي لخوض مباراته ضد الوداد المغربي في العاشرة مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على تأمين وسط ملعب فريقه فى مباراة الوداد المغربى المقرر لها مساء الاحد المقبل بالمغرب فى إياب نهائى دورى ابطال افريقيا من خلال الدفع بثلاثى ارتكاز هم حمدى فتحى ومروان عطية وأليو ديانج.

عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق لإخراجه من الحالة النفسية السيئة التى يعيشها النجم التونسى بسبب شعوره بالتسبب فى إهتزاز شباك المارد الأحمر بهدف فى مباراة الوداد المغربى.