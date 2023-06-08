شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث الهامة في مقدمتها اعلان البرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة المنتخب استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات أمم افريقيا.

28 لاعبًا فى قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو استعدادا لمواجهتى غينيا

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18، واللاعبون هم:

محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

محمد معروف والشناوى مرشحان لإدارة نهائى مونديال الشباب

يقترب الثنائي المصري محمد معروف حكم الساحة وعمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو، من إدارة نهائي مونديال الشباب المقام حاليا بالأرجنتين.

ويحظى الثنائي المصري بثقة كبيرة من لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم، وهما الممثلان الوحيدان عن العرب وأفريقيا المستمرين في مونديال الشباب بعدما وصلت البطولة لمحطة نصف النهائي.

وشهدت قائمة حكام مونديال الشباب تواجد الثنائي المصري، محمد معروف حكما للساحة وعمر الشناوى حكما لتقنية الفيديو "فار"، وضمت قائمة حكام كأس العالم تحت 20 عاما، 25 حكما للساحة، 38 حكماً مساعداً و18 حكماً لمباراة الفيديو.

4 لاعبين يمثلون ألعاب القوى فى دورة الألعاب العربية بالجزائر

يشارك منتخب العاب القوى فى منافسات دورة الألعاب العربية التى تقام بالجزائر 21 يونيو الجارى، بقائمة تضم 4 لاعبين.

لاعبى منتخب ألعاب القوى المشاركين في البطولة هم إيهاب عبد الرحمن، ومصطفى الجمل، و مصطفى عمرو بالإضافة إلى اسراء عويس .

بلدية المحلة يفوز على الهلال ويواصل صدارة بحرى.. وطنطا يهزم الحمام

حقق فريق بلدية المحلة فوزا مهما على فريق الهلال بالضبعة بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق بلدية المحلة رصيده إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة بحرى، فيما بقى فريق الهلال بالضبعة عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر.

أليو ديانج يتصدر أغلى 10 لاعبين أجانب فى الدورى المصرى.. إنفوجراف

يضم الدورى المصرى العديد من اللاعبين الأجانب من مختلف الجنسيات بعد شهدت المواسم الأخيرة، اتجاه أكثر من نادى للتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين ولم يعد الأمر يقتصر على الأندية الشعبية الكبرى فقط.

خالد الغندور يعلن انتهاء علاقة طارق حامد باتحاد جدة السعودى

كشف الإعلامى خالد الغندور عن انتهاء علاقة طارق حامد مدافع وسط اتحاد جدة السعودى مع ناديه بالتراضى بعد تعاقد الفريق مع كانتى نجم تشيلسى الإنجليزى ، مؤكدا أن المدافع المصرى يمتلك عروض سعودية ولكن ليست من أندية القمة .

تعرف على موعد عودة يحيى خالد للملاعب وموقفه من اللحاق بأمم أفريقيا لليد

أكد خالد فتحي نجم نادي الزمالك الأسبق لكرة اليد ووالد يحيى خالد لاعب منتخب مصر وفيزبريم المجري، أن نجله في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي من إصابة الرباط الصليبي الأخيرة التي تعرض لها.

وأكد خالد فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج كاونتر اتاك مع خالد خيري عبر راديو أون سبورت اف ام، أن يحيى خالد إنضم لفيزبريم المجري ويتدرب مع الفريق المجري بشكل طبيعي ولكن لا يشارك في التدريبات بنسبة خلال الفترة الأخيرة.

طارق العشري يصحح أخطاء لاعبى فاركو بعد الخسارة من بيراميدز

يعكف طارق العشرى المدير الفني لفاركو على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة بيراميدز بالدورى والتى انتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة الزمالك بكأس مصر.

الشناوي وصبحي وحجازى والننى على رأس أبرز 14 لاعبا يغيبون عن قائمة منتخب مصر

شهدت قائمة منتخب مصر التي أعلنها روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة اليوم الخميس استبعاد 14 لاعب من القائمة مثل أحمد الشناوي، رمضان صبحي، أسامة جلال، إمام عاشور، طارق حامد، محمد النني، وأحمد حجازي، أحمد حسن كوكا، أحمد عبد القادر، مصطفى شلبي، إبراهيم عادل، عمرو السولية، أحمد حمدي وسام مرسي.

عبد الرحمن مجدى على رأس 5 غيابات عن الإسماعيلى أمام الطلائع بالدورى

يفقد حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خدمات 5 لاعبين أمام طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب كل من عبد الرحمن مجدى لعدم تعافيه من الإصابة حتى الآن، بالإضافة إلى إياد العسقلانى، عمر الوحش، مروان حمدى، عبد الله جمال لأسباب فنية.

فيتوريا عن استبعاد احمد الشناوي: تواجد 5 مرات سابقة والثلاثى المختار الأجهز

برر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، استبعاد احمد الشناوي من المعسكر موضحا ان الحارس تواجد خمس مرات من قبل وتعرض للإصابة قبل فترة وحاليا الثلاثي المختار هم الأجهز.

وقال فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، نسعى لزيادة قاعدة المحترفين لكن هذا يتطلب عمل كبير، وهناك خطة لذلك خاصة ان لدينا مواهب كبيرة صغيرة السن ولديها مستقبل كبير.

فيتوريا: الدورى المصرى مفيد لتفريغ لاعبين مميزين للمنتخب

يثق البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، فى امكانيات الدورى المصرى وقدرته على تفريغ لاعبين مميزين للانضمام لصفوف المنتخب.

وقال فيتوريا فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، مش هتكلم عن عقلية اللاعب المصرى، لانى اثق فيه تماما والحديث عن عقليته اشبه باغنيه قديمة لا داعى من ترديدها.

إنبى يرفض رحيل نجومه إلى الأهلى والزمالك

يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

جلسات خاصة للاعبين الكبار بالأهلي قبل إياب نهائي إفريقيا

يعقد لاعبو الأهلي الكبار مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي جلسات مستمرة مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم على تقديم أداء قوي في مبارتهم ضد الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحث اللاعبون الكبار بالأهلي زملائهم على ضرورة الدفاع عن استعادة لقب إفريقيا وعدم التأثر من الحشد الجماهيري المتوع من جماهير الوداد المغربي.

أوسوريو يشيد بجبهة "زيزو ونيمار" فى لقاء الاتحاد ويدرس تثبيتها

أشاد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بأداء الجبهة اليمنى فى مواجهة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الاثنين، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدورى، وأنتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1.

صالة حسن مصطفى الأقرب لاستضافة بطولة كأس أفريقيا للكرة الطائرة رجال

تستعد صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لاستضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للمنتخبات خلال الفترة القادمة.

وتنطلق بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال خلال الفترة من 28 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل في مصر.

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر هي الأقرب لاستضافة البطولة حتى الأن.