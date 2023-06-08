شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ميداليات لمصر فى دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب العالمية بمدينة فيتشي بفرنسا 7 ميداليات متنوعة منها 4 ذهبيات و2 فضة وواحده برونزية، حيث جاءت النتائج كالتالى:

فاز اللاعب عمر علاء بميداليتين ذهبيتين في منافسات ألعاب القوى (المركز الأول دفع جلة - المركز الأول قذف القرص).

كما فازت اللاعبة سامية محمد بعد تحقيقها الميدالية الذهبية في منافسات العاب القوى (المركز الأول في قذف القرص بنات).

فيما فاز اللاعب علي عبد الله بالميدالية الفضية في منافسات ألعاب القوى (المركز الثاني في سباق عدو 100 متر).

كما حصلت اللاعبة ريتاج أحمد على الميدالية الذهبية في منافسات ألعاب القوى في سباق 1500 متر عدو.

وحقق اللاعب محمد محمد عيد أبو جودة الميدالية الفضية فى مسابقات 800 متر حرة وميدالية برونزية في منافسات السباحة.

وحقق اللاعب مروان عماد الميدالية البرونزية في منافسات تنس الطاولة. فيما تأهلت اللاعبة رحمة خالد واللاعب يوسف شريف إلى الدور النصف نهائي في منافسات تنس الطاولة (داون سيندروم زوجي مختلط).

وتشارك البعثة المصرية في منافسات دورة الألعاب العالمية فيتشي بفرنسا 2023م بعدد 5 منتخبات قومية برياضات (ألعاب القوى – السباحة – تنس الطاولة – الكاراتية – الفروسية)، بعدد 57 لاعبًا بخمس ألعاب من أصل 14 رياضة مختلفة، ويترأس البعثة محمود عبدالحليم الشيخ، فيما تتواجد أمانى ضرغام كنائبة لرئيس البعثة، بينما تسافر أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد صفتها الدولية كعضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للاعاقات الذهنية.

ويشارك في البطولة 1500 لاعب ولاعبة، من جميع أنحاء العالم يمثلون 95 دولة، في جميع الألعاب الرياضية المختلفة.