شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة سموحة وسيراميكا بالدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة سموحة وسيراميكا في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في مواجهة هامة للفريقين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم سموحة في الدقيقة الأولى بالهدف الأول، بتسديدة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى، وعزز تقدمه في الدقيقة 16 بعد تمريرة من حسين فيصل إلى شريف رضا المتمركز جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى، وبالدقيقة 42 قلص سيراميكا النتيجة من كرة عرضية أرضية من محمد شكري من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر ريان بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى، وجاء التعادل لفريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر في 10 مباريات، سجل لاعبو سيراميكا 29 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا.