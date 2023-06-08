شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فيصل رجل مباراة سموحة وسيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج حسين فيصل بجائزة رجل مباراة سموحة وسيراميكا التي جمعت الفريقين اليوم بالدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي، وسجل فيها فيصل الهدف الأول في أول دقيقة بالمباراة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة سموحة وسيراميكا في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في مواجهة هامة للفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم سموحة في الدقيقة الأولى بالهدف الأول، بتسديدة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى، وعزز تقدمه في الدقيقة 16 بعد تمريرة من حسين فيصل إلى شريف رضا المتمركز جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى، وبالدقيقة 42 قلص سيراميكا النتيجة من كرة عرضية أرضية من محمد شكري من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر ريان بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى، وجاء التعادل لفريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر في 10 مباريات، سجل لاعبو سيراميكا 29 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا.