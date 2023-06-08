ليونيل ميسي يكشف أسباب فشل عودته إلى برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف قائد منتخب الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، ليونيل ميسي، سبب عدم عودته إلى نادي برشلونة الإسباني، وتفضيله للانتقال إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ومساء الأربعاء، أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، تعاقده رسميا مع ليونيل ميسي، وذلك بعد رحيله عن الفريق الباريسي بنهاية عقده.

وفي حوار مطول مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال ميسي: "لن أعود إلى برشلونة، أنا ذاهب إلى إنتر ميامي".

وأضاف ليو: "أردت حقًا العودة إلى برشلونة، كنت متحمسًا جدًا لأتمكن من العودة، لكن بعد تجربة ما عشته والخروج الذي مررت به، لم أرغب في أن أكون في نفس الموقف مرة أخرى: أنتظر لأرى ما سيحدث".

وتابع قائد الأرجنتين: "سمعت أنه كان عليهم بيع اللاعبين أو خفض رواتب اللاعبين، والحقيقة أنني لم أرغب في أن أكون سبباً في ذلك، ولا أتولى مسؤولية الحصول على شيء له علاقة بكل ذلك".

وأكمل: "لقد اتخذت القرار بأنني سأذهب إلى ميامي، أفتقد بعض الأشياء لكننا قررنا الاستمرار في الطريق، إذا لم ينجح برشلونة في حل الأمور، كنت أرغب في مغادرة أوروبا والخروج من دائرة الضوء والتفكير أكثر في عائلتي".

وواصل ميسي: "اشتقت لبرشلونة، من الواضح أنني اشتقت لبرشلونة".

وأوضح: "لقد استمعت إلى القليل من كل ما قيل وما كان يخرج وما قاله تشافي، لكنه كان قليلاً مما كان يقوله مؤخرًا، لقد أعطت الليجا الموافقة ولكن ليس من الواقعي أن القرار قراري لأن العديد من الأشياء مفقودة وهو صيف طويل لا أرغب فيه في المرور بما مررت به بالفعل مرة أخرى، فضلت اتخاذ القرار في وقت مُبكر لإنهاء هذا والتزام الهدوء والتفكير في الإجازات ومستقبلي والتخطيط بالفعل لما أعرف أنه سيكون ممكنًا".

وقال النجم الأرجنتيني: "في الحقيقة فإن أول سنة لي في باريس كانت صعبة، بعد رحيلي عن برشلونة كنت أتابع النادي دائما وأتذكر دائما ذكرياتي مع البارسا".

وواصل: "العامان اللذان قضيتهما في باريس كانوا سبباً في قراري، لأنها كما قلت مسبقا سنتين لم أكن سعيدا فيها ولم استمتع بنفسي، وهذا أثر على حياة عائلتي، اشتقت لحياة أبنائي في المدرسة، عندما كنت في برشلونة كنت أذهب للاعتناء بهم ولكن هنا كنت أقوم بهذا بشكل أقل وحظيت بالقليل من النشاطات معهم، لهذا القرار كان أيضا من صعيد عائلي للاستمتاع يوما بيوم برفقتهم".

وأكمل: "في البداية كنت بوقت فيه متألماً جداً من رحيلي وكيف حدث ذلك، في ذلك الوقت، كنت غاضباً بعض الشيء لأنني لم أستطع البقاء وسرعان ما أمكن للنادي أن يتحرك، لكن في تلك اللحظة أدرك النادي أنه يمكنه فعل ذلك، مع مرور هذين العامين، فهمت الأمر واستوعبته ولم أعد أفكر فيه بعد الآن، إذا تم القيام بشيء من هذا القبيل، كان يجب أن يتم بهذه الطريقة وهذا كل شيء".

وتابع قائد منتخب التانجو: "العودة إلى برشلونة يوماً ما؟ من الواضح أنني أود أن أكون قريباً من النادي، علاوة على ذلك، سأعيش في برشلونة بعد نهاية مسيرتي، إنها أحد الأشياء التي لدينا فيها وضوحاً شديداً مع زوجتي وأولادي، آمل ألا أعرف متى ولكن آمل أن أتمكن يوماً ما من المساهمة بشيء للنادي وتقديم المساعدة لأنه نادٍ أحبه كما قلت دائماً، أقدر الحب الذي كان لي من الناس خلال مسيرتي المهنية وأود أن أكون هنا مرة أخرى".

وأكمل: "بالتأكيد هناك أشخاص لايريدون عودتي تماما كما أرادو مغادرتي حين اضطررت للمغادرة، مثل العديد من الأشخاص الذين أعرفهم يريدون مني أن أعود وقاموا بالتعبير عن ذلك ونشره على الملأ، لكن من المؤكد أن هناك أشخاصًا من الإدارة لا يريدونني أن أعود، ويعتقدون أن عودتي ليست جيدة للنادي".

وعن سبب عدم ذهابه إلى الدوري السعودي، أوضح ميسي: "لو كان الأمر يتعلق بالمال، لكنت ذهبت إلى السعودية أو إلى مكان آخر، لقد بدا لي الكثير من المال، الحقيقة هي أن قراري النهائي هو أن أذهب إلى مكان آخر وليس بسبب المال".

وأضاف: "تلقيت عرض من فريق أوروبي آخر لكني لم أقم بتقييمه لأن فكرتي الوحيدة في أوروبا كانت برشلونة فقط، بعد كأس العالم وبعد فشل الذهاب إلى برشلونة أدركت أنه حان الوقت للذهاب إلى أمريكا والاستمتاع بكرة القدم بطريقة مختلفة، بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز لكن مع راحة بال أكبر".

واختتم ليو ميسي: "كنت سأحب أن أحصل على وداع مثل إنييستا، بوسكيتس، جوردي ألبا، تشافي.. ولهذا كنت سعيدًا جدًا لسماع هتافات باسمي من قبل مشجعي برشلونة في كامب نو، لقد كان شعورًا غريبًا أن أسمع جماهير برشلونة تنادي باسمي ولكن بعد ذلك لم أكن هناك".